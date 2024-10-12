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Мирошниченко выложил фото с чемпионским перстнем за победу в плей-офф АХЛ

Мирошниченко выложил фото с чемпионским перстнем за победу в плей-офф АХЛ

20-летний форвард стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши» в прошлом сезоне.  В финале плей-офф АХЛ фарм-клуб «Вашингтона» второй год подряд обыграл фарм-клуб «Сиэтла» («Коачеллу») – 4-2.

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