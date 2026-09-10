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Царьград

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WSJ: Иран возобновил производство ракет в подземных цехах

WSJ: Иран возобновил производство ракет в подземных цехах

Иран, несмотря на удары США и Израиля, возобновил производство баллистических ракет в подземных цехах.

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