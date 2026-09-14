Поймали вместо сигнала: в Индии инженера связали у вышки 5G

В индийской деревне жители привязали инженера к вышке сотовой связи из-за постоянных сбоев в работе 5G — PTI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Билет в рабство: ...
- Макрон улетел в з...
- «Поздравили по см...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым