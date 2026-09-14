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Пятый канал

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Поймали вместо сигнала: в Индии инженера связали у вышки 5G

Поймали вместо сигнала: в Индии инженера связали у вышки 5G

В индийской деревне жители привязали инженера к вышке сотовой связи из-за постоянных сбоев в работе 5G — PTI.

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