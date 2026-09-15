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Аргументы и Факты

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Ким Чен Ын: в условиях напряженности в мире КНДР и Россия укрепляют доверие

КНДР и Россия усиливают взаимное доверие и сплочённость в условиях напряженной международной обстановки, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в ответной телеграмме главе российского государства, который ранее поздравил Пхеньян с 78-й годовщиной основания республики.

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