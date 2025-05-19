Хамам: какую пользу он может принести вашему здоровью?

Хамам, традиционная турецкая баня, имеет глубокие корни, уходящие в античные времена. Эта уникальная форма паровой бани возникла в Древней Греции и Риме, где термы служили местом отдыха, общения и восстановления сил.
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