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Царьград

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Робот напал на инженера и выбил у него из рук пульт управления

Робот напал на инженера и выбил у него из рук пульт управления

В Китае робот напал на оператора, ударил его ногой и отвесил поклон в стиле кунг-фу.Во время испытаний в провинции Чжэцзян (Китай) гуманоидный робот внезапно атаковал инженера, выбив пульт управления из его рук.

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