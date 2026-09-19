Тушь, которой почти не видно: главный бьюти-приём осени 2026

На подиумах ресницы становятся почти незаметными. Но это не значит, что тушь больше не нужна. Просто теперь она должна выглядеть так, будто её нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Кейт Миддлтон соч...
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым