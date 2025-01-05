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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартаку» интересен Саласар из «Браги». 25-летний хавбек – приоритетная цель клуба зимой, ведутся неформальные переговоры (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, московский клуб неформально общается со стороной 25-летнего полузащитника.

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