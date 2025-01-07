Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Его слова привело БелТА. «Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — подчеркнул глава государства.
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