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Лукашенко заявил, что не держится за власть

Лукашенко заявил, что не держится за власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Его слова привело БелТА. «Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — подчеркнул глава государства.

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