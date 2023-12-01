В Тюмени становится больше ВИЧ-положительных: уже 16 тысяч инфицированных

ТЮМЕНЬ, 1 декабря, ФедералПресс. Всемирный день борьбы со СПИДом проходит 1 декабря. По данным федерального государственного статистического наблюдения № 1, за год в Тюменской области на 1,9 % выросло количество новых случаев инфицирования.