ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Тюмени становится больше ВИЧ-положительных: уже 16 тысяч инфицированных

В Тюмени становится больше ВИЧ-положительных: уже 16 тысяч инфицированных

ТЮМЕНЬ, 1 декабря, ФедералПресс. Всемирный день борьбы со СПИДом проходит 1 декабря. По данным федерального государственного статистического наблюдения № 1, за год в Тюменской области на 1,9 % выросло количество новых случаев инфицирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх