В Тюмени становится больше ВИЧ-положительных: уже 16 тысяч инфицированных

ТЮМЕНЬ, 1 декабря, ФедералПресс. Всемирный день борьбы со СПИДом проходит 1 декабря. По данным федерального государственного статистического наблюдения № 1, за год в Тюменской области на 1,9 % выросло количество новых случаев инфицирования.
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