Россиянам предложили чаще есть морепродукты и шпинат

Здоровье глаз зависит не только от регулярных проверок у офтальмолога, но и от правильного питания, рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.
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