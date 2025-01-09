Россиянам предложили чаще есть морепродукты и шпинат

Здоровье глаз зависит не только от регулярных проверок у офтальмолога, но и от правильного питания, рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.