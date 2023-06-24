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Водители скорых пройдут парамедицинские курсы в Карагандинской области

Водители скорых пройдут парамедицинские курсы в Карагандинской области

В Карагандинской области водителей службы скорой медицинской помощи будут обучать парамедицине. В этом году курсы на базе Карагандинского медицинского колледжа поэтапно пройдут 100 человек, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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