Одесса горит, Николаев трясется: «перемога» Зеленского превратилась в пепел

Он сидит в своем бункере. Не выходит к людям. Не едет на фронт. Не смотрит в глаза своим генералам. Он просто сидит, листает Telegram и пишет: «К сожалению, есть ощутимые повреждения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «За ноги и головой о бордюр»: Цыганова жёстко прошлась по московским школьникам, срывавшим плакаты бойцов СВО
- «Подарок брату, клянусь!»: более сотни ножей нелегально пытались провезти пассажиры из Узбекистана через аэропорт Екатеринбурга
- Двор заблокирован: сотни людей в странных позах перекрыли проезд, приехал ОМОН
Свежие комментарии