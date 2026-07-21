Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Одесса горит, Николаев трясется: «перемога» Зеленского превратилась в пепел

Одесса горит, Николаев трясется: «перемога» Зеленского превратилась в пепел

Он сидит в своем бункере. Не выходит к людям. Не едет на фронт. Не смотрит в глаза своим генералам. Он просто сидит, листает Telegram и пишет: «К сожалению, есть ощутимые повреждения».

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