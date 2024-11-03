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Кураховка — наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался

Кураховка — наша: стало ясно, почему фронт ВСУ посыпался

Намечается очередной «котёл», в котором бандеровцев точно будут гасить Флаги России вывешены на Кураховской ЦОФ и крыше школы № 23, тем самым подтверждая полный контроль над Кураховкой, которая освобождена бойцами доблестной 114-й бригады ВС РФ.

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