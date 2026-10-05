Объявление о работе, WhatsApp* и кредит: суд спас забайкалку от оформленного мошенниками долга

В Забайкалье Краснокаменский районный суд отказал банку во взыскании долга по кредитному договору, так как его оформили мошенники.
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