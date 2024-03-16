Пенсионерка вынуждена уже долгое время обходится без благ цивилизации. А виной всему долг, при чём не самый существенный – чуть больше 13 тыс.
Выживает как в средневековье: дом матери бойца отрезали от света и газа
Комментарии
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ninikooo Митусова
Всех коммунальщиков, причастных к этому вопиющему случаю, уволить с « волчьим билетом « по статье, чтобы не всплыли в соседнем ЖКХ. Мигранты им платят регулярно и в срок?
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5 час.
Леонид
Америку открыли. Платить надо вовремя. Есть договор двух сторон. Зарплату/пенсию если не выплатят своевременно, человек же возмущается, пишет жалобы. Можно, например, ввести автоматическое кредитование для участников. Как овердрафт. Тогда не будет просрочек.
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4 час.
Виктор Онегин
Это на какую тему статья? Путин накажи коммунальщиков? Или 5 взрослых сыновьей бросили свою родную мать? А может:общественность Мухосранска не может оказать помощь многодетной матери? Народ русский пасквиль написать может,а как соседке помочь уже ума не хватает. КУДА КАТИМСЯ? Путину пишем что надо течь устранить в спортзале у мальчишек!
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3 час.
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