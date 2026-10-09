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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова: «Не очень довольна выступлениями – все, что умею делать, не показала. Оценить могу на 0 из 10»

Фигуристка Мария Захарова осталась недовольна своими прокатами на Мемориале Дениса Тена .  В короткой программе Захарова упала с двух прыжковых элементов и ошиблась на третьем.

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