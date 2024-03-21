Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

СК

Сергей Ковалев

Китай не "главная угроза гегемона". какой-то постоянно транслируемый во все "утюги" бред. Китай - зависимая от внешних рынков экономика. внешние рынки - США и ЕС. тчк! главная угроза не только для гегемона, а, шире, для всех кукловодов, ибо гегемон лишь ЦУП для них, это Россия с её иным менталитетом, иными базовыми ценностями, с её "глубинным народом". именно Россия поставила на паузу постройку глобальной пирамиды власти, а, судя по текущим событиям, по сути остановила этот процесс до выяснения... Китай "интересен" кукловодам, как средство давления на Россию. ибо даже не падение, а снижение экономики Китая ударит по России бумерангом, ибо наши доблестные манагеры "успешно" локализовались ... нет, не в России, - в Китае. т.е. по сути переориентировали потоки с Запада на Восток. иными словами, раньше страна зависела от западных поставок, теперь - от юго-восточных. что изменилось? - только качество... но тут о другом. империя будет, или "хоть груздем назови", речь о Православии можно вести лишь в части опять же транслируемых РПЦ базовых ценностей. но ведь есть ещё и мусульмане отродоксы, есть и другие религии. в базе они так же транслируют по сути одно, кроме разве что понятия любви. но и это вторично. главное в теме - необходимость создания в этой империи, БРИКС+, - "грузде" условий для людей труда. для тех, кто создает больше, чем потребляет. в этом суть развития.