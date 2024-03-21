Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

Юрий Кот Тг-канал "Русский Инженер" сегодня с утра задал тему, над которой хочется поразмышлять.

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Комментарии
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Валерий
А с массой чурок что собираются делать ??? это при союзе их держали в стойле а сейчас они совсем распоясолись и управы на них нет !!!
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16 час.
Геннадий Исаков
Автор понес ахинею   &quot;Триединый русский принцип &quot;Православие - самодержавие - народность&quot; и русская формула жизни &quot;любовь и служение&quot;, укрепленные современными технологиями, не только делают осмысленной нашу реальность, но и возвращают вещам, процессам и явлениям их истинную суть&quot;. При царе единым было православие, сейчас в России много иных религий. При царе было самодержавие, сейчас выборность власти. И потом, сейчас США и Европа на территории Украины только разминаются,  модернизируют оружие, оживляют военные заводы. Это подготовка к войне с Китаем.  Заодно создают дыру в бюджете России.
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14 час.
СК
Сергей Ковалев
Китай не &quot;главная угроза гегемона&quot;. какой-то постоянно транслируемый во все &quot;утюги&quot; бред. Китай - зависимая от внешних рынков экономика. внешние рынки - США и ЕС. тчк! главная угроза не только для гегемона, а, шире, для всех кукловодов, ибо гегемон лишь ЦУП для них, это Россия с её иным менталитетом, иными базовыми ценностями, с её &quot;глубинным народом&quot;. именно Россия поставила на паузу постройку глобальной пирамиды власти, а, судя по текущим событиям, по сути остановила этот процесс до выяснения... Китай &quot;интересен&quot; кукловодам, как средство давления на Россию. ибо даже не падение, а снижение экономики Китая ударит по России бумерангом, ибо наши доблестные манагеры &quot;успешно&quot; локализовались ... нет, не в России, - в Китае. т.е. по сути переориентировали потоки с Запада на Восток. иными словами, раньше страна зависела от западных поставок, теперь - от юго-восточных. что изменилось? - только качество... но тут о другом. империя будет, или &quot;хоть груздем назови&quot;, речь о Православии можно вести лишь в части опять же транслируемых РПЦ базовых ценностей. но ведь есть ещё и мусульмане отродоксы, есть и другие религии. в базе они так же транслируют по сути одно, кроме разве что понятия любви. но и это вторично. главное в теме - необходимость создания в этой империи, БРИКС+, - &quot;грузде&quot; условий для людей труда. для тех, кто создает больше, чем потребляет. в этом суть развития.
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12 час.

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