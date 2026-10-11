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В Китае продают поддельные GeForce RTX 4090 за $50

В Китае продают поддельные GeForce RTX 4090 за $50

Ускоритель с 24 ГБ памяти за $50 — звучит как мечта На китайском маркетплейсе Goofish появились печатные платы, внешне напоминающие Nvidia GeForce RTX 4090, по цене всего 350 юаней (около $50).

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