В Китае продают поддельные GeForce RTX 4090 за $50

Ускоритель с 24 ГБ памяти за $50 — звучит как мечта На китайском маркетплейсе Goofish появились печатные платы, внешне напоминающие Nvidia GeForce RTX 4090, по цене всего 350 юаней (около $50).
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