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ФСБ пресекла атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже

ФСБ пресекла атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже

Правоохранители предотвратили атаку БПЛА на военный аэродром Балтимор в Воронеже. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщило РИА «Новости» .

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