Речь идет о включении в общую налоговую базу таких поступлений, как дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и продажи имущества Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил учитывать пассивные доходы россиян при расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает издание "Ведомости".
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