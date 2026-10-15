Речь идет о включении в общую налоговую базу таких поступлений, как дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и продажи имущества Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил учитывать пассивные доходы россиян при расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает издание "Ведомости".