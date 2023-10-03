Зарплаты врачей в Санкт-Петербурге подсчитали чиновники

Сами медики назвали другие цифры.В Санкт-Петербурге экономический вице-губернатор Валерий Москаленко объявил, что врачи в городе на Неве в среднем получают более 140 тысяч рублей в месяц, а по данным ФОМС зарплата медицинских специалистов превышает 150 тысяч рублей.