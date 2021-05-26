Почему депутаты Госдумы резко стали недовольны ЕГЭ?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПочему депутаты Госдумы резко стали недовольны ЕГЭ? Почемучка для всех Ближе к сдаче ЕГЭ многие высказывают своё недовольство единой системой проверки знаний школьников.Вернуться к статье8510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52ЕГЭ превращает детей в дебилов. Уровень их подготовки и развития на первых курсах вузов НИЖЕ, чем у нас в советской школе-причем уже с 7-8 классов. МЫ могли в ТРЕТЬЕМ классе писать изложение. Этот навык "жертвы ЕГЭ" осваивают (ЕСЛИ осваивают) к концу 9-го! А о сочинениях (уровень 9-10 классов советской школы) и речи нет!Жертв ЕГЭ отличает отсутствие таких интеллектуальных навыков, как дать оценку прочитаного с точки зрения ответа на вопрос: что из прочитанного интересно для Вас? Почему?Или : что спорно? Почему? Мы на это были способны уже в 8-ке.Жертвы ЕГЭ неспособны сделать конспект прочитанного (навык 8 класса советской школы),то есть не способны обобщать, выделяя главное в прочитанном. Словом, ОНИ НЕСПОСОБНЫ ПОЛНОЦЕННО УЧИТЬСЯ ДАЛЬШЕ. Исключения - те, кого учили старые учителя, особенно деревенские, или те, кто занимался с репетиторами. Сегодня преподаватели ставят 5 за ответы,за которые бы раньше и 3 не поставили...Марго Просто МаргоНеужели ЕГЭ навыки у учеников отрабатывать должен? Ха... И каким это таким образом экзамен отрабатывает навыки? Или, может, на экзамене в советской школе учитель у детей отрабатывал навыки? Не уточните - какие?.. «те, кого учили старые учителя»... опаньки... может, это вы в своих вузах студентов «на учителей» учить нормально не желаете/не умеете? Тогда при чем здесь ЕГЭ?Рожденный СССРБраво! Ни прибавить, ни убавить!Владимир EвтушенкоЭкзамен заставляет думать, искать решения. ЕГЭ это удар в пустоту. Ничему он не учит.ЕГЭ это гадание на кофейной гуще - угадал- не угадалАлексей АКТы то хоть дура помалкивай ! Вы, псевтокоммунисты ,такие же гниды , как ворье и тунеядцы из ЕР .Владимир EвтушенкоТы то хоть дура помалкивай ! Вы, антикоммунисты ,такие же гниды , как ворье и тунеядцы из ЕР .Одной крови вы, подонки с властью.Тем паче помолчал бы ты,трусливый подлый подонок, от всех закрывшаяся кучка дерьма.Марго Просто МаргоХа-ха-ха... экзамен учит!.. ха ) по-вашему, ОТК на предприятии должен проектировать и рисовать чертежи выпускаемой модели?.. А «думать, искать решения» - посмотрите бланки демоверсий нынешнего ЕГЭ, много вы там способом «угадай/неугадай» нарешаете, если предлагаются задания без выбора ответа?Ирина52Подготовка к экзамену совместима с выработкой навыков мышления. А подготовка к ЕГЭ - нет. Тесты рассчитаны на стереотипность, и исключают креативность. Так отсекаются таланты, а середняков превращают в дебилов.Виктор zzЕГЭ, как и экзамены, ничему и не должны учить. Они дают возможность оценить то, чему научили. И в этом смысле ЕГЭ намного объективнее экзамена. А если ученик в школе учился только выбирать нужные ответы из списка - это проблема преподавания. Нужно совершенствовать методику обучения, а не отменять систему оценки результатов.Владимир Eвтушенковаше ха-ха от глупца не приемлю.К экзамену готовятся, экзаменатор может и оценить объективно знания ученика, ЕГЭ/ же это угадайка.Владимир EвтушенкоТолько поклонники Запада могут верить в ЕГЭ, программу дебилизации населения.ВБВадим БеловНаучитесь сначала культуре общения и правописанию "жертва ЕГЭ", затем выходите в публичное пространство.Марго Просто Маргомадам, вы бланки ЕГЭ последних 3-5 лет когда-нибудь видели? Или работаете по принципу: не видел, не читал, но протестую?Алексей АККто ты такой ,чтобы меня учить, как и с кем общаться?И не влезай , тупое быдло, в чужой диалог , или тебя не учили подобному?Ирина52Мадам, а Вы выпускников школ в качестве первокурсников видели? Или защищаете по принципу: за что заплачено,тому и песню пою...Марго Просто МаргоЕсли ЕГЭ так всемогущ, что в школе делают учителя?Марго Просто МаргоА ЕГЭ не может и не должен ничему учить. ЕГЭ - экзамен. Что делает ОТК на предприятии? Используя какие-то тесты/приёмы, определяет соответствие изделия некому эталону. Также и ЕГЭ.Алексей СмирновА для Вас выпускники школ это чугунные болванки. проточенные в один размер? ЕГЭ это тест и не более. экзамен же ранее помогал определить учителю не только объём знаний ученика. но и способность изложения этих знаний.Марго Просто МаргоА разве в проверке ЕГЭ учителя/вузовские преподаватели уже не участвуют? Кто тогда проверяет бланк 2 с заданиями, требующими развёрнутый ответ и демонстрирующими в том числе «способность изложения знаний»? А потом, что вы понимаете под словом «тест»? Набор заданий с выбором ответа? Так современный ЕГЭ выглядит иначе. Сайт ФИПИ, демоверсии бланков нынешнего ЕГЭ и архивы прошлых лет - вам в помощь.Марго Просто МаргоВладимир, на сайте ФИПИ вас ожидает набор «угадаек» ЕГЭ нынешнего года, например, по профильной математике из 20 заданий, не предлагающих выбрать ответ. Сколько из них вы сумеете «угадать»?.. А что с «угадайкой» на аудировании (с глазу на глаз с преподавателем) на ЕГЭ по инязу?..Алексей СмирновЯ имею ввиду прямое общение учителя и ученика на экзамене. Видны не только знания. но и постановка речи. образ мышления и т.д.Марго Просто МаргоУмение формулировать свои мысли на бумаге всегда считалось более сложным. И потом: «что написано пером, то не вырубить топором». Если у ученика возникают сомнения в объективности оценки ответа, есть бланк ЕГЭ с его записями, т.е. сдающий экзамен имеет материал, с которым он может обратиться в апелляционную комиссию... устный экзамен такой возможности не даёт.Алексей СмирновНу вот мы и начали разговаривать в школе юридическими терминами, это вообще к чему? Все вопросы можно решить во время прямого общения. зачем так издеваться над ребёнком.Марго Просто Марговашему ребёнку в большинстве случаев 18 лет. Он позиционирует себя как взрослый. красится, частенько носит вызывающую одежду, многие выпивают, курят, ходят по ночным клубам, живут половой жизнью, а у кого-то уже есть свои дети... ну да, когда что-то становится «не айс», вспоминают про «ребёнка»... интересная ситуация... не находите?.. ваш проучившийся 11 лет в школе ребёнок не умеет держать в руках ручку? Практикуясь ежедневно в сетях, не научился складно излагать свои мысли?.. а если отношения с учителем не сложились или сомнения вызывает его квалификация?.. Вам интересней приехать с «золотой медалью» за тридевятьземель в Москву, чтобы убедиться, что столичные медалисты знают немножко больше?.. да, прямое общение, конечно, - штука хорошая, но очень субъективная, зависящая от разных обстоятельств... похоже, это ещё в советские времена стали понимать. Как-то копаясь в старых журналах, обнаружила, что в 80-е в МАДИ и МАИ вместо устного вступительного экзамена по физике стали практиковать письменный...Алексей СмирновФизику трудно объяснять устно, физика наука точная. как и математика. множество формул не дадут Вам этого сделать. Я военный. через меня прошла не одна сотня молодых людей и подавляющее большинство приходило в армию именно детьми, из которых и приходилось делать мужчин, так что я знаю о чём пишу. Кстати, московские ребята не отличались ни умом. ни умением, а зачастую проигрывали парням из глубинки.Марго Просто МаргоПриходилось слышать, что математика - это не наука, а аппарат... а по поводу точности физики... вспомните принцип неопределенностиАлексей СмирновВ математике есть так же понятие бесконечности, но Вы же не станете утверждать. что математика не точная наука.Александр ЧеремухинВисела бы вся Госдума на первом суку при Сталине за вредительство.Ирина52Скорее вкалывала бы на стройках страны...Трудом искупая вину перед народом.Алексей АККак и твои псевдокоммунисты веалывают?)))Владимир EвтушенкоКому ты, подлое, голубое антисоветское чмо, интересен? Лишь таким же подонкам, как натёсов и дмитренко. Полтому глохни, гнида трусливая.Николай ХоменкоЧему Вы удивляетесь? Вот такие. как саша дмитренко- дегенерат и все, кто мыслит такими категориями.GrandadВнук-отличник в 5 классе первый раз в жизни написал сочинение. Получил оценку 3 за содержание и 5 за грамотность. Более половины класса не справились с заданием и получили 2. Их просто не научили и не объяснили, как писать сочинения! Да и делать выводы из прочитанного тоже не научили. А внук у меня очень грамотный, эрудированный и развит многосторонне. Многие учителя теперь из тех, кого деформировали эти ЕГЭ: кто сам по ним сдавал, кто постарше - приноравливался к новым реалиям и потерял навыки преподавания знаний, полученные до ЕГЭ.Марго Просто МаргоУ каждого учителя есть свой учитель: преподаватель в вузе, преподаватель на курсах повышения квалификации, наконец, администратор/замдиректора/руководитель школьного методического объединения учителей-предметников... кто виноват в качестве обучения?.. ЕГЭ?.. ЕГЭ - продолжается несколько часов, а школьная жизнь 11 лет... и так ли безумно выглядит ЕГЭ, если его оценивать не по слухам в СМИ, а по заданиям в бланках?Ирина52безумно выглядят результаты ЕГЭ, судя по первокурсникам...Марго Просто МаргоПервокурсники бывают разные. Судя по вашим репликам, ваш вуз - не самый лучший. Лучшие выпускники сегодня выбирают лучшие вузы, остальным же университетам - остаётся то, что остаётся.Владимир EвтушенкоВ Томске одни из самых лучших в РФ вузов, ТГУ, ТПГУ, ТМГУ, но и они стонут от дебилизма егэшниковАлексей АККроме учителей , ребенком должны заниматься и родители !Владимир EвтушенкоНо не так4ие твари, как ты, бурдюки с дерьмом.Марго Просто МаргоСсылочки киньте, очень «стоны» почитать хочетсяИрина52В этом вузе я проработала 30 лет. И динамика даже "не лучших" мне видна невооруженным глазом. Кстати, Вы не правы. Сегодня "лучшие" в крупных вузах - это дети родителей, способных ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ. Сначала - репетиторам, затем- как спонсоры, потом - на содержание ребенка в крупном городе. Так что по природным данным студенты стали даже лучше,так как к нам идут способные ребята малообеспеченных родителей. А по уровню подготовки к вузу - ХУЖЕ. Их всему приходится учить уже в институте, расплачиваясь за брак ЕГЭ.Марго Просто МаргоЕГЭ длится несколько часов. Школьник ходит в школу 11 лет. Неужели несколько часов могут лишить разума ученика, добросовестно проучившегося 11 лет?Марго Просто МаргоБрак ЕГЭ?.. Скажите, анализ крови каким-то образом влияет на состояние здоровья сдающего анализ? Если вы сдадите кровь, у вас исчезнут имеющиеся гипертония или диабет, или пропадёт катаракта?Алексей АКГосдума, антироссийское и антинародное сборище воров, предателей и захребетников ! Пора зачищать эту банду вредителей !Владимир EвтушенкоНадо же, даже антисоветчикам стала не нравиться ГД, их кумир.Владимир EвтушенкоПора зачищать страну от ткких мразей, как ты, чмо голубое.Виктор zzЕГЭ - это только система оценки ЗНАНИЙ. Причем, объективной оценки. Экзамен (особенно школьный) - абсолютно субъективное мероприятие. Тут можно "завалить" при желании любого талантливого ученика и "вытянуть" угодливого или "нужного". А качество знаний не зависит от способа их оценки. У ЕГЭ много недостатков, но их просто нужно устранять и совершенствовать систему. Если ученика все годы учебы настраивают только на удачный выбор нужного ответа из списка, вместо того, чтобы думать и рассуждать логически - то это проблема преподавания. А плохие учителя были всегда, как и хорошие, впрочем.Владимир EвтушенкоКакая мерзкая и подлая глупость,почему в вашем любимом США эта система придумана для неполноценных детей, а в школах идут экзамены.Но не ЕГЭ.Ирина52Если ЕГЭ так хорош, почему элита предпочитает СВОИХ детей учить за границей, в колледжах, где нет ЕГЭ?Владимир EвтушенкоЗюзюж и Марго это лакеи Запада, потому говорить с ними это зря терять время.Владимир EвтушенкоА ты, лакей Запада, так и не ответил, почему же в США нет ЕГЭ. Боишься правды, только гадишь исподтишка.Алексей АКЕвтушенко, тупой старый выблядок-маразматик скрывающийся за ЧС и большой любитель оттуда погадить. Ну а Ирина , известна особа , когда надо поругать власть на пустом месте.) Это местные , смешные фрики .)Владимир Eвтушенкоты, чмо голубоетупой старый выблядок-маразматик скрывающийся за ЧС и большой любитель оттуда погадить. Ну а Маргомарго , известна особа , когда надо полизать власти интимные места.) Это местные , смешные фрики .)Виктор zzОй, дурак... Да еще и злобный... А я как с нормальным общаться пытался...Марго Просто МаргоВ США как раз то и есть свой ЕГЭ. Даже в 2 вариантах.Владимир EвтушенкоЕсть, но только для неполноценных детей, которых в СССР учили 8 лет вместо четырёх. Из вашей фразы понял, что в этом вопросе вы НОЛЬ!Марго Просто МаргоНу-ка, ну-ка... и это в какой же из заграничных стран, где элита предпочитает обучать своих детей, отсутствует аналог ЕГЭ?Марго Просто МаргоНоль - не ноль... только ни в какой американский университет вы не поступите, если не имеете результатов тестов SAT или ACT, причём вариант теста выбирает само учебное заведение.НРНина РаствороваСколько не совершенствуй ЕГЭ, лучше не будет. ЕГЭ - это натаскивание на ответы. Дебилизм особенно уже сказывается уже в колледжах, а затем в Вузах. Выкидыши из ЕГЭ не умеют логически мыслить, у них отсутствует ассоциативно мышление, умение анализировать и делать выводы и т.д. Тут кое- кто ссылается на Путина, мол ему нравится ЕГЭ. Что Путин - истина в первой инстанции, может он работает в школе, обучая детей? Он собственных детей не видел со своей работой. За 20 лет ЕГЭ с каждым годом дети всё больше деградируют. Поэтому в Вузах на 1 курсе проводят ликбезы.Марго Просто МаргоВы банк заданий ЕГЭ видели? Объемы не впечатлили? Знаете способ, как можно «натаскать» стобальника на эти материалы? Поделитесь...Ирина52Судя по выпускникам школы, от системы оценки знаний зависит отсутствие (или наличие) навыков самостоятельного мышления. ЕГЭ их искажает, уродует или вовсе уничтожает как класс...Марго Просто МаргоНе преувеличивайте могущество ЕГЭ. Он продолжается всего несколько часов. Обратите свой взор на подготовку учителей в своих вузах и качество вузовских преподавателей.Владимир EвтушенкоВы не понимаете в силу своего незнания главной, катастрофической беды этого подлейшего изобретения Запада для дебильных детей - в наших школах учителя вынуждены не обучать школьников, а натаскивать их на сдачу ЕГЭ. И неудивительно, что выпускники школы путают Австрию с Австралией, Иран с Ираком, Нигер с НигериейМарго Просто МаргоО чем вы, Владимир?.. Вы же бланков ЕГЭ в глаза не видели. ))) Насколько ему (ученику) важно про Ирак и с Ираном, если он в дипломаты не собирается? А как туристу - ему смартфон всю информацию выдаст, гораздо больше, чем в школьном учебнике географииМарго Просто МаргоИз какого педагогического учебника эта мысль? Можно автора?Владимир EвтушенкоО таких, как вы, больше 200 лет назад писал Фонвизин " А зачем Митрофанушке знать, где Самара находится? Кучер довезёт". Вам-то самой не смешно от вашей тупости?Марго Просто МаргоНе повезло кучеру ) не было у него ни смартфона, ни навигатора.Alexander SamoylovЕГЭ уничтожило системность мышления, первокурсники естественных факультетов не владеют устной речью, не могут правильно выстроить предложение из 6 слов.Марго Просто МаргоВы утверждаете, что за несколько часов, которые длится ЕГЭ, дети успевают разучиться разговаривать?Виктор АлександровТолько полная сволочь могла принять решения о ЕГЭ, фактически разваливающим среднее образование, т.к. это - натаскивание на угадайку, а не умение мыслить. В ВУЗе вставал в тупик от того, что некоторые студенты с трудом ориентируются в таблице умножения?! И как их учить дальше?Владимир Eвтушенкоона вам и минусует. Затесались тут три лакея Запада - марго, зюзю и алкаш АК, гадят ихо всех своих тупых силёнок.Марго Просто МаргоЧто вы как дятел заладили - угадайка, угадайка. Нет в ЕГЭ «угадаек», кончились.Владимир EвтушенкоВиктор zz Мне нет никакого желания общаться с лжецом ( 101год тебе судя по аватарке, но это ложь) и подлецом лакеем Запада и врагом России.Александр Надоровну уже в октябре будем слышать правду.... а пока запасаемся вилами и скидываем лапшу)))ННаталияТак почему же, все-таки, многие депутаты Госдумы вдруг стали недовольны ЕГЭ и озаботились качеством нашего образования? У меня есть еще одна версия: они просто испугались, что в недалеком будущем их деткам придется обучаться в России, а не в Англии, США или других странах Запада.Валентин ПоляковО том, насколько вредны или полезны ЕГЭ, поговорим как-нибудь в другое время. Скажу только то, что в любом случае нужно как-то оценивать усвояемость полученных знаний, и ориентироваться на гениев вряд ли будет правильно, хотя все или почти все родители слабоумных детей считают их новыми Ломоносовыми и Пушкиными. Речь о другом: о мерзавце и подонке, сочинившем эту грязь, что вроде бы депутаты в преддверие думских выборов захотели понравиться избирателям, а до этого они против ЕГЭ не возражали. Во-первых, главы фракций КПРФ, ЛДПР и «СР» с самого начала критиковали их. Тот же беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин среди них. Во-вторых, далеко не все нынешние думцы примут участие в предстоящих выборах, и не все из тех, кто всё же будет участвовать, будут избраны...Марго Просто МаргоЯ вам больше скажу, не все депутаты бланки ЕГЭ видели, не все разбирались, как «оно работает»... а Смолин - депутат от коммунистов, соблюдает партийную дисциплину. Вот и всеВалентин Поляков+Эдуард ТихомировЕГЭ и приём в вузы должны быть разъединены - вот и всё. Каждый вуз в мире (кроме нс) - это отдельная, автономная "Республика ШКИД", и они сами решают проблемы приёма и наполняемости своих мест. Проверить соответсвие (например, чеченского или другого) 100-балльного сертификата (как и ранее золотомедального аттестата) действительным знаниям любому участнику приёмной комиссии не состаляет труда, и для этого достаточно безбилетного собеседования, и даже в присутствии всех кандидатов-аьитуриентов. Большинство поступающих во все вузы России не могут сложить правильные дроби. Меня изгнали из преподавания математики в одном из колледжей из-за такого конфликта. "Вы понимаете, - говорю я одному из руководителей колледжа, - у них 1/2+1/3 = 2/5". "А что, разве не так?, - ответил мне он, имеющий два высших образования.Alexander SamoylovТоже наверное сдавал ЕГЭЭ, он же с 2004 г.Alexander SamoylovПервокурсники, сдававшие математику как спецпредмет для поступления в вуз, не понимают, что такое отрицательный показатель степени.Марго Просто МаргоНе находите, странно звучит: вуз - отдельная автономная республика за государственные деньги?СКСергей КНасчет коррупции среди учителей - залепили. А депутатов или судей или правоохранительные органы пошерстить не хочется? Да, общение педагога и ребенка важно. Один тянется к знаниям хоть и слаб. Другому все пофик. А истина наверное посредине. И какие-то всероссийские проверки проводить можно -чтобы знать что в стране творится. И сдачу экзаменов просто преподавателю - проводить..ОЛЕГ VinogradovThis is the endНРНина РаствороваЛЮДИ ! ЗАБАНЬТЕ В. ЕВТУШЕНКО !!! Не надо отвечать грубияну, хаму. Уважайте себя и оппонентов!!Комментировать
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