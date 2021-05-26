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Почему депутаты Госдумы резко стали недовольны ЕГЭ?

Почему депутаты Госдумы резко стали недовольны ЕГЭ?

Почемучка для всех Ближе к сдаче ЕГЭ многие высказывают своё недовольство единой системой проверки знаний школьников.

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Ирина52
ЕГЭ превращает детей в дебилов. Уровень их подготовки и развития на первых курсах вузов НИЖЕ, чем у нас в советской школе-причем уже с 7-8 классов. МЫ могли в ТРЕТЬЕМ классе писать изложение. Этот навык "жертвы ЕГЭ" осваивают (ЕСЛИ осваивают) к концу 9-го! А о сочинениях (уровень 9-10 классов советской школы) и речи нет!Жертв ЕГЭ отличает отсутствие таких интеллектуальных навыков, как дать оценку прочитаного с точки зрения ответа на вопрос: что из прочитанного интересно для Вас? Почему?Или : что спорно? Почему? Мы на это были способны уже в 8-ке.Жертвы ЕГЭ неспособны сделать конспект прочитанного (навык 8 класса советской школы),то есть не способны обобщать, выделяя главное в прочитанном. Словом, ОНИ НЕСПОСОБНЫ ПОЛНОЦЕННО УЧИТЬСЯ ДАЛЬШЕ. Исключения - те, кого учили старые учителя, особенно деревенские, или те, кто занимался с репетиторами. Сегодня преподаватели ставят 5 за ответы,за которые бы раньше и 3 не поставили...
Марго Просто Марго
Неужели ЕГЭ навыки у учеников отрабатывать должен? Ха... И каким это таким образом экзамен отрабатывает навыки? Или, может, на экзамене в советской школе учитель у детей отрабатывал навыки? Не уточните - какие?.. «те, кого учили старые учителя»... опаньки... может, это вы в своих вузах студентов «на учителей» учить нормально не желаете/не умеете? Тогда при чем здесь ЕГЭ?
Рожденный СССР
Браво! Ни прибавить, ни убавить!
Владимир Eвтушенко
Экзамен заставляет думать, искать решения. ЕГЭ это удар в пустоту. Ничему он не учит.ЕГЭ это гадание на кофейной гуще - угадал- не угадал
Алексей АК
Ты то хоть дура помалкивай ! Вы, псевтокоммунисты ,такие же гниды , как ворье и тунеядцы из ЕР .
Владимир Eвтушенко
Ты то хоть дура помалкивай ! Вы, антикоммунисты ,такие же гниды , как ворье и тунеядцы из ЕР .Одной крови вы, подонки с властью.Тем паче помолчал бы ты,трусливый подлый подонок, от всех закрывшаяся кучка дерьма.
Марго Просто Марго
Ха-ха-ха... экзамен учит!.. ха ) по-вашему, ОТК на предприятии должен проектировать и рисовать чертежи выпускаемой модели?.. А «думать, искать решения» - посмотрите бланки демоверсий нынешнего ЕГЭ, много вы там способом «угадай/неугадай» нарешаете, если предлагаются задания без выбора ответа?
Ирина52
Подготовка к экзамену совместима с выработкой навыков мышления. А подготовка к ЕГЭ - нет. Тесты рассчитаны на стереотипность, и исключают креативность. Так отсекаются таланты, а середняков превращают в дебилов.
Виктор zz
ЕГЭ, как и экзамены, ничему и не должны учить. Они дают возможность оценить то, чему научили. И в этом смысле ЕГЭ намного объективнее экзамена. А если ученик в школе учился только выбирать нужные ответы из списка - это проблема преподавания. Нужно совершенствовать методику обучения, а не отменять систему оценки результатов.
Владимир Eвтушенко
ваше ха-ха от глупца не приемлю.К экзамену готовятся, экзаменатор может и оценить объективно знания ученика, ЕГЭ/ же это угадайка.
Владимир Eвтушенко
Только поклонники Запада могут верить в ЕГЭ, программу дебилизации населения.
Вадим Белов
Научитесь сначала культуре общения и правописанию "жертва ЕГЭ", затем выходите в публичное пространство.
Марго Просто Марго
мадам, вы бланки ЕГЭ последних 3-5 лет когда-нибудь видели? Или работаете по принципу: не видел, не читал, но протестую?
Алексей АК
Кто ты такой ,чтобы меня учить, как и с кем общаться?И не влезай , тупое быдло, в чужой диалог , или тебя не учили подобному?
Ирина52
Мадам, а Вы выпускников школ в качестве первокурсников видели? Или защищаете по принципу: за что заплачено,тому и песню пою...
Марго Просто Марго
Если ЕГЭ так всемогущ, что в школе делают учителя?
Марго Просто Марго
А ЕГЭ не может и не должен ничему учить. ЕГЭ - экзамен. Что делает ОТК на предприятии? Используя какие-то тесты/приёмы, определяет соответствие изделия некому эталону. Также и ЕГЭ.
Алексей Смирнов
А для Вас выпускники школ это чугунные болванки. проточенные в один размер? ЕГЭ это тест и не более. экзамен же ранее помогал определить учителю не только объём знаний ученика. но и способность изложения этих знаний.
Марго Просто Марго
А разве в проверке ЕГЭ учителя/вузовские преподаватели уже не участвуют? Кто тогда проверяет бланк 2 с заданиями, требующими развёрнутый ответ и демонстрирующими в том числе «способность изложения знаний»? А потом, что вы понимаете под словом «тест»? Набор заданий с выбором ответа? Так современный ЕГЭ выглядит иначе. Сайт ФИПИ, демоверсии бланков нынешнего ЕГЭ и архивы прошлых лет - вам в помощь.
Марго Просто Марго
Владимир, на сайте ФИПИ вас ожидает набор «угадаек» ЕГЭ нынешнего года, например, по профильной математике из 20 заданий, не предлагающих выбрать ответ. Сколько из них вы сумеете «угадать»?.. А что с «угадайкой» на аудировании (с глазу на глаз с преподавателем) на ЕГЭ по инязу?..
Алексей Смирнов
Я имею ввиду прямое общение учителя и ученика на экзамене. Видны не только знания. но и постановка речи. образ мышления и т.д.
Марго Просто Марго
Умение формулировать свои мысли на бумаге всегда считалось более сложным. И потом: «что написано пером, то не вырубить топором». Если у ученика возникают сомнения в объективности оценки ответа, есть бланк ЕГЭ с его записями, т.е. сдающий экзамен имеет материал, с которым он может обратиться в апелляционную комиссию... устный экзамен такой возможности не даёт.
Алексей Смирнов
Ну вот мы и начали разговаривать в школе юридическими терминами, это вообще к чему? Все вопросы можно решить во время прямого общения. зачем так издеваться над ребёнком.
Марго Просто Марго
вашему ребёнку в большинстве случаев 18 лет. Он позиционирует себя как взрослый. красится, частенько носит вызывающую одежду, многие выпивают, курят, ходят по ночным клубам, живут половой жизнью, а у кого-то уже есть свои дети... ну да, когда что-то становится «не айс», вспоминают про «ребёнка»... интересная ситуация... не находите?.. ваш проучившийся 11 лет в школе ребёнок не умеет держать в руках ручку? Практикуясь ежедневно в сетях, не научился складно излагать свои мысли?.. а если отношения с учителем не сложились или сомнения вызывает его квалификация?.. Вам интересней приехать с «золотой медалью» за тридевятьземель в Москву, чтобы убедиться, что столичные медалисты знают немножко больше?.. да, прямое общение, конечно, - штука хорошая, но очень субъективная, зависящая от разных обстоятельств... похоже, это ещё в советские времена стали понимать. Как-то копаясь в старых журналах, обнаружила, что в 80-е в МАДИ и МАИ вместо устного вступительного экзамена по физике стали практиковать письменный...
Алексей Смирнов
Физику трудно объяснять устно, физика наука точная. как и математика. множество формул не дадут Вам этого сделать. Я военный. через меня прошла не одна сотня молодых людей и подавляющее большинство приходило в армию именно детьми, из которых и приходилось делать мужчин, так что я знаю о чём пишу. Кстати, московские ребята не отличались ни умом. ни умением, а зачастую проигрывали парням из глубинки.
Марго Просто Марго
Приходилось слышать, что математика - это не наука, а аппарат... а по поводу точности физики... вспомните принцип неопределенности
Алексей Смирнов
В математике есть так же понятие бесконечности, но Вы же не станете утверждать. что математика не точная наука.
Александр Черемухин
Висела бы вся Госдума на первом суку при Сталине за вредительство.
Ирина52
Скорее вкалывала бы на стройках страны...Трудом искупая вину перед народом.
Алексей АК
Как и твои псевдокоммунисты веалывают?)))
Владимир Eвтушенко
Кому ты, подлое, голубое антисоветское чмо, интересен? Лишь таким же подонкам, как натёсов и дмитренко. Полтому глохни, гнида трусливая.
Николай Хоменко
Чему Вы удивляетесь? Вот такие. как саша дмитренко- дегенерат и все, кто мыслит такими категориями.
Grandad
Внук-отличник в 5 классе первый раз в жизни написал сочинение. Получил оценку 3 за содержание и 5 за грамотность. Более половины класса не справились с заданием и получили 2. Их просто не научили и не объяснили, как писать сочинения! Да и делать выводы из прочитанного тоже не научили. А внук у меня очень грамотный, эрудированный и развит многосторонне. Многие учителя теперь из тех, кого деформировали эти ЕГЭ: кто сам по ним сдавал, кто постарше - приноравливался к новым реалиям и потерял навыки преподавания знаний, полученные до ЕГЭ.
Марго Просто Марго
У каждого учителя есть свой учитель: преподаватель в вузе, преподаватель на курсах повышения квалификации, наконец, администратор/замдиректора/руководитель школьного методического объединения учителей-предметников... кто виноват в качестве обучения?.. ЕГЭ?.. ЕГЭ - продолжается несколько часов, а школьная жизнь 11 лет... и так ли безумно выглядит ЕГЭ, если его оценивать не по слухам в СМИ, а по заданиям в бланках?
Ирина52
безумно выглядят результаты ЕГЭ, судя по первокурсникам...
Марго Просто Марго
Первокурсники бывают разные. Судя по вашим репликам, ваш вуз - не самый лучший. Лучшие выпускники сегодня выбирают лучшие вузы, остальным же университетам - остаётся то, что остаётся.
Владимир Eвтушенко
В Томске одни из самых лучших в РФ вузов, ТГУ, ТПГУ, ТМГУ, но и они стонут от дебилизма егэшников
Алексей АК
Кроме учителей , ребенком должны заниматься и родители !
Владимир Eвтушенко
Но не так4ие твари, как ты, бурдюки с дерьмом.
Марго Просто Марго
Ссылочки киньте, очень «стоны» почитать хочется
Ирина52
В этом вузе я проработала 30 лет. И динамика даже "не лучших" мне видна невооруженным глазом. Кстати, Вы не правы. Сегодня "лучшие" в крупных вузах - это дети родителей, способных ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ. Сначала - репетиторам, затем- как спонсоры, потом - на содержание ребенка в крупном городе. Так что по природным данным студенты стали даже лучше,так как к нам идут способные ребята малообеспеченных родителей. А по уровню подготовки к вузу - ХУЖЕ. Их всему приходится учить уже в институте, расплачиваясь за брак ЕГЭ.
Марго Просто Марго
ЕГЭ длится несколько часов. Школьник ходит в школу 11 лет. Неужели несколько часов могут лишить разума ученика, добросовестно проучившегося 11 лет?
Марго Просто Марго
Брак ЕГЭ?.. Скажите, анализ крови каким-то образом влияет на состояние здоровья сдающего анализ? Если вы сдадите кровь, у вас исчезнут имеющиеся гипертония или диабет, или пропадёт катаракта?
Алексей АК
Госдума, антироссийское и антинародное сборище воров, предателей и захребетников ! Пора зачищать эту банду вредителей !
Владимир Eвтушенко
Надо же, даже антисоветчикам стала не нравиться ГД, их кумир.
Владимир Eвтушенко
Пора зачищать страну от ткких мразей, как ты, чмо голубое.
Виктор zz
ЕГЭ - это только система оценки ЗНАНИЙ. Причем, объективной оценки. Экзамен (особенно школьный) - абсолютно субъективное мероприятие. Тут можно "завалить" при желании любого талантливого ученика и "вытянуть" угодливого или "нужного". А качество знаний не зависит от способа их оценки. У ЕГЭ много недостатков, но их просто нужно устранять и совершенствовать систему. Если ученика все годы учебы настраивают только на удачный выбор нужного ответа из списка, вместо того, чтобы думать и рассуждать логически - то это проблема преподавания. А плохие учителя были всегда, как и хорошие, впрочем.
Владимир Eвтушенко
Какая мерзкая и подлая глупость,почему в вашем любимом США эта система придумана для неполноценных детей, а в школах идут экзамены.Но не ЕГЭ.
Ирина52
Если ЕГЭ так хорош, почему элита предпочитает СВОИХ детей учить за границей, в колледжах, где нет ЕГЭ?
Владимир Eвтушенко
Зюзюж и Марго это лакеи Запада, потому говорить с ними это зря терять время.
Владимир Eвтушенко
А ты, лакей Запада, так и не ответил, почему же в США нет ЕГЭ. Боишься правды, только гадишь исподтишка.
Алексей АК
Евтушенко, тупой старый выблядок-маразматик скрывающийся за ЧС и большой любитель оттуда погадить. Ну а Ирина , известна особа , когда надо поругать власть на пустом месте.) Это местные , смешные фрики .)
Владимир Eвтушенко
ты, чмо голубоетупой старый выблядок-маразматик скрывающийся за ЧС и большой любитель оттуда погадить. Ну а Маргомарго , известна особа , когда надо полизать власти интимные места.) Это местные , смешные фрики .)
Виктор zz
Ой, дурак... Да еще и злобный... А я как с нормальным общаться пытался...
Марго Просто Марго
В США как раз то и есть свой ЕГЭ. Даже в 2 вариантах.
Владимир Eвтушенко
Есть, но только для неполноценных детей, которых в СССР учили 8 лет вместо четырёх. Из вашей фразы понял, что в этом вопросе вы НОЛЬ!
Марго Просто Марго
Ну-ка, ну-ка... и это в какой же из заграничных стран, где элита предпочитает обучать своих детей, отсутствует аналог ЕГЭ?
Марго Просто Марго
Ноль - не ноль... только ни в какой американский университет вы не поступите, если не имеете результатов тестов SAT или ACT, причём вариант теста выбирает само учебное заведение.
Нина Растворова
Сколько не совершенствуй ЕГЭ, лучше не будет. ЕГЭ - это натаскивание на ответы. Дебилизм особенно уже сказывается уже в колледжах, а затем в Вузах. Выкидыши из ЕГЭ не умеют логически мыслить, у них отсутствует ассоциативно мышление, умение анализировать и делать выводы и т.д. Тут кое- кто ссылается на Путина, мол ему нравится ЕГЭ. Что Путин - истина в первой инстанции, может он работает в школе, обучая детей? Он собственных детей не видел со своей работой. За 20 лет ЕГЭ с каждым годом дети всё больше деградируют. Поэтому в Вузах на 1 курсе проводят ликбезы.
Марго Просто Марго
Вы банк заданий ЕГЭ видели? Объемы не впечатлили? Знаете способ, как можно «натаскать» стобальника на эти материалы? Поделитесь...
Ирина52
Судя по выпускникам школы, от системы оценки знаний зависит отсутствие (или наличие) навыков самостоятельного мышления. ЕГЭ их искажает, уродует или вовсе уничтожает как класс...
Марго Просто Марго
Не преувеличивайте могущество ЕГЭ. Он продолжается всего несколько часов. Обратите свой взор на подготовку учителей в своих вузах и качество вузовских преподавателей.
Владимир Eвтушенко
Вы не понимаете в силу своего незнания главной, катастрофической беды этого подлейшего изобретения Запада для дебильных детей - в наших школах учителя вынуждены не обучать школьников, а натаскивать их на сдачу ЕГЭ. И неудивительно, что выпускники школы путают Австрию с Австралией, Иран с Ираком, Нигер с Нигерией
Марго Просто Марго
О чем вы, Владимир?.. Вы же бланков ЕГЭ в глаза не видели. ))) Насколько ему (ученику) важно про Ирак и с Ираном, если он в дипломаты не собирается? А как туристу - ему смартфон всю информацию выдаст, гораздо больше, чем в школьном учебнике географии
Марго Просто Марго
Из какого педагогического учебника эта мысль? Можно автора?
Владимир Eвтушенко
О таких, как вы, больше 200 лет назад писал Фонвизин " А зачем Митрофанушке знать, где Самара находится? Кучер довезёт". Вам-то самой не смешно от вашей тупости?
Марго Просто Марго
Не повезло кучеру ) не было у него ни смартфона, ни навигатора.
Alexander Samoylov
ЕГЭ уничтожило системность мышления, первокурсники естественных факультетов не владеют устной речью, не могут правильно выстроить предложение из 6 слов.
Марго Просто Марго
Вы утверждаете, что за несколько часов, которые длится ЕГЭ, дети успевают разучиться разговаривать?
Виктор Александров
Только полная сволочь могла принять решения о ЕГЭ, фактически разваливающим среднее образование, т.к. это - натаскивание на угадайку, а не умение мыслить. В ВУЗе вставал в тупик от того, что некоторые студенты с трудом ориентируются в таблице умножения?! И как их учить дальше?
Владимир Eвтушенко
она вам и минусует. Затесались тут три лакея Запада - марго, зюзю и алкаш АК, гадят ихо всех своих тупых силёнок.
Марго Просто Марго
Что вы как дятел заладили - угадайка, угадайка. Нет в ЕГЭ «угадаек», кончились.
Владимир Eвтушенко
Виктор zz Мне нет никакого желания общаться с лжецом ( 101год тебе судя по аватарке, но это ложь) и подлецом лакеем Запада и врагом России.
Александр Надоров
ну уже в октябре будем слышать правду.... а пока запасаемся вилами и скидываем лапшу)))
Наталия
Так почему же, все-таки, многие депутаты Госдумы вдруг стали недовольны ЕГЭ и озаботились качеством нашего образования? У меня есть еще одна версия: они просто испугались, что в недалеком будущем их деткам придется обучаться в России, а не в Англии, США или других странах Запада.
Валентин Поляков
О том, насколько вредны или полезны ЕГЭ, поговорим как-нибудь в другое время. Скажу только то, что в любом случае нужно как-то оценивать усвояемость полученных знаний, и ориентироваться на гениев вряд ли будет правильно, хотя все или почти все родители слабоумных детей считают их новыми Ломоносовыми и Пушкиными. Речь о другом: о мерзавце и подонке, сочинившем эту грязь, что вроде бы депутаты в преддверие думских выборов захотели понравиться избирателям, а до этого они против ЕГЭ не возражали. Во-первых, главы фракций КПРФ, ЛДПР и «СР» с самого начала критиковали их. Тот же беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин среди них. Во-вторых, далеко не все нынешние думцы примут участие в предстоящих выборах, и не все из тех, кто всё же будет участвовать, будут избраны...
Марго Просто Марго
Я вам больше скажу, не все депутаты бланки ЕГЭ видели, не все разбирались, как «оно работает»... а Смолин - депутат от коммунистов, соблюдает партийную дисциплину. Вот и все
Валентин Поляков
+
Эдуард Тихомиров
ЕГЭ и приём в вузы должны быть разъединены - вот и всё. Каждый вуз в мире (кроме нс) - это отдельная, автономная "Республика ШКИД", и они сами решают проблемы приёма и наполняемости своих мест. Проверить соответсвие (например, чеченского или другого) 100-балльного сертификата (как и ранее золотомедального аттестата) действительным знаниям любому участнику приёмной комиссии не состаляет труда, и для этого достаточно безбилетного собеседования, и даже в присутствии всех кандидатов-аьитуриентов. Большинство поступающих во все вузы России не могут сложить правильные дроби. Меня изгнали из преподавания математики в одном из колледжей из-за такого конфликта. "Вы понимаете, - говорю я одному из руководителей колледжа, - у них 1/2+1/3 = 2/5". "А что, разве не так?, - ответил мне он, имеющий два высших образования.
Alexander Samoylov
Тоже наверное сдавал ЕГЭЭ, он же с 2004 г.
Alexander Samoylov
Первокурсники, сдававшие математику как спецпредмет для поступления в вуз, не понимают, что такое отрицательный показатель степени.
Марго Просто Марго
Не находите, странно звучит: вуз - отдельная автономная республика за государственные деньги?
Сергей К
Насчет коррупции среди учителей - залепили. А депутатов или судей или правоохранительные органы пошерстить не хочется? Да, общение педагога и ребенка важно. Один тянется к знаниям хоть и слаб. Другому все пофик. А истина наверное посредине. И какие-то всероссийские проверки проводить можно -чтобы знать что в стране творится. И сдачу экзаменов просто преподавателю - проводить..
ОЛЕГ Vinogradov
This is the end
Нина Растворова
ЛЮДИ ! ЗАБАНЬТЕ В. ЕВТУШЕНКО !!! Не надо отвечать грубияну, хаму. Уважайте себя и оппонентов!!

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