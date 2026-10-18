ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Взрыв и последовавший за ним пожар на базе Уэнрайт (провинция Альберта) в Канаде привели к госпитализации 39 человек, из них 19 находятся в критическом состоянии.
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