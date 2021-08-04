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Трагедия Николая Павловича

Трагедия Николая Павловича

Третьего сына несчастливого императора Павла к правлению не готовили, но так сложилось, что у Александра детей не было, а Константин от престола отрекся.

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