Трагедия Николая Павловича

Третьего сына несчастливого императора Павла к правлению не готовили, но так сложилось, что у Александра детей не было, а Константин от престола отрекся.
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