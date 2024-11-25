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«Хасан сперва забрал все деньги, а потом отобрал дом и машину»: восточная сказка, которая для русской красавицы обернулась кошмаром

«Хасан сперва забрал все деньги, а потом отобрал дом и машину»: восточная сказка, которая для русской красавицы обернулась кошмаром

Интересная жизнь с Vera Star Очередной пример незабываемой «восточной сказки» произошел в Казани, где местная жительница обратилась за помощью в правоохранительные органы после того, как стала жертвой обмана и заложницей своей чрезмерной доброты и наивности.

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