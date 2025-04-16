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Владимирские новости

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ФСИН опровергла слухи о срочной госпитализации Алексея Липцера*

ФСИН опровергла слухи о срочной госпитализации Алексея Липцера*

Информация о якобы критическом состоянии здоровья адвоката Алексея Липцера* не соответствует действительности — медики УФСИН заверили, что его состояние стабильное, необходимое лечение он получает, а госпитализация не требуется.

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