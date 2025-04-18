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Царьград

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Бордюры Силуанова до добра не довели. Скандал в прямом эфире

Бордюры Силуанова до добра не довели. Скандал в прямом эфире

Неудобную тему подняли в прямом эфире Царьграда - бордюры Силуанова до добра не довели. О неэффективном использовании бюджетных денег в сфере ЖКХ слагают легенды, и спикеры не выдержали накала, устроив скандал.

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Комментарии
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Амара Карпова
КЛОУН🤮выход один- НЕ ВОРОВАТЬ!!!когда же вы нажрутся твари😱🤮💩
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17 час.
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