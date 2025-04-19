NYP: Украина поддержала 90% мирного плана, предложенного США

Киев согласен с 90% условий сделки о мире, предложенной Вашингтоном. Об этом в ходе беседы с американскими официальными лицами сообщил министр обороны Украины Рустам Умеров, пишет The New York Post (NYP).
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