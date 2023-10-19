В Самарской области подготовят целевые кадры для туризма

Туристической отрасли нужны подготовленные кадры, решили в минтуризма Самарской области, и запустили проект целевой подготовки специалистов для этой сферы в Поволжском государственном университете сервиса.
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