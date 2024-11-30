«Пхеньян всегда будет с Москвой»: Ким Чен Ын снова заявил о безусловной поддержке КНДР действий РФ в ходе СВО Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в настоящее время находится с визитом в КНДР.
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«Пхеньян всегда будет с Москвой»: Ким Чен Ын снова заявил о безусловной поддержке КНДР действий РФ в ходе СВО Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в настоящее время находится с визитом в КНДР.
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