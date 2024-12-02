И ещё одна проблема "старого" Краснодара. И это ЦЕНТР города 🥶 В прошлом году замерзали люди в высотках на Домбайской.
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И ещё одна проблема "старого" Краснодара. И это ЦЕНТР города 🥶 В прошлом году замерзали люди в высотках на Домбайской.