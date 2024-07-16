Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп начал встречаться с уроженкой Екате

Спустя два года после громкого судебного разбирательства, связанного с тяжелым разводом с Эмбер Херд, звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп начал встречаться с моделью из Екатеринбурга Юлией Власовой.
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