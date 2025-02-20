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Москва: В Южном Бутове построят два пищевых завода за 2,4 миллиарда рублей

Москва: В Южном Бутове построят два пищевых завода за 2,4 миллиарда рублей

В Южном Бутове инвесторы получат участки для строительства двух пищевых заводов на 25 тыс. кв. м. Объём инвестиций составляет 2,4 млрд рублей.

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