Начался розыгрыш призов «Кто ты из героев команды «Суперкрылья»!

Заходите на страницу sw.karusel-tv.ru, пройдите тест и узнайте, кто вы из героев команды «Суперкрылья»! Создайте собственное фото с персонажами на сайте и следите за результатами розыгрыша в эфире телеканала «Карусель» и на странице sw.