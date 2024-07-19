Узбекские гастарбайтеры в шоке от работы в Европе: «Брат, они фашисты, там мафия»

Полмиллиона (в рублях) получил, и ему мало. Не нравится ему мафия. Как свою мафию в России организовали, ему нравится! Валите на запад, увидите как к вам относятся! Шакалы!

Дмитрий Боев

Европа показала на своём примере, что такое: приглашать гастербайтеров из Африки. Мгновенно организуются диаспоры (причём, не такие, как у нас, а ОПГ с самого начала), организуется отъём ареала пребывания и увеличивается число преступлений на этнической почве и главное - в разы увеличивается наркотрафик. Кто толкает саму эту идею?