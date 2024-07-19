В 2024 году узбекские временные работники стали лидерами на рынке труда Великобритании, опередив украинских гастарбайтеров.
Узбекские гастарбайтеры в шоке от работы в Европе: «Брат, они фашисты, там мафия»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Горыныч
Полмиллиона (в рублях) получил, и ему мало. Не нравится ему мафия. Как свою мафию в России организовали, ему нравится! Валите на запад, увидите как к вам относятся! Шакалы!
Ответить
10 час.
Дмитрий Боев
Европа показала на своём примере, что такое: приглашать гастербайтеров из Африки. Мгновенно организуются диаспоры (причём, не такие, как у нас, а ОПГ с самого начала), организуется отъём ареала пребывания и увеличивается число преступлений на этнической почве и главное - в разы увеличивается наркотрафик. Кто толкает саму эту идею?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии