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Узбекские гастарбайтеры в шоке от работы в Европе: «Брат, они фашисты, там мафия»

Узбекские гастарбайтеры в шоке от работы в Европе: «Брат, они фашисты, там мафия»

В 2024 году узбекские временные работники стали лидерами на рынке труда Великобритании, опередив украинских гастарбайтеров.

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Комментарии
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Горыныч
Полмиллиона (в рублях) получил, и ему мало. Не нравится ему мафия. Как свою мафию в России организовали, ему нравится! Валите на запад, увидите как к вам относятся! Шакалы!
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10 час.
Дмитрий Боев
Европа показала на своём примере, что такое: приглашать гастербайтеров из Африки. Мгновенно организуются диаспоры (причём, не такие, как у нас, а ОПГ с самого начала), организуется отъём ареала пребывания и увеличивается число преступлений на этнической почве и главное - в разы увеличивается наркотрафик. Кто толкает саму эту идею?
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10 час.

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