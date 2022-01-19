«Тоттенхэм» сделал самый поздний камбэк в истории АПЛ, обыграв «Лестер» при 1:2 после 94 минут. «Шпоры» при Конте не проигрывают в чемпионате

«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером» (3:2) в перенесенном матче 17-го тура АПЛ. Команда Антонио Конте до конца основного времени уступала со счетом 1:2, однако в итоге сумела вырвать победу благодаря дублю полузащитника Стевена Бергвейна.