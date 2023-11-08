Специалист по питанию дал рекомендации при «нервном жоре»

Повышение аппетита при тревоге или стрессе — частое явление. Справиться с «нервным жором» поможет сбалансированный и полноценный рацион, а также работа с эмоциями, рассказал клинический психолог, специалист по питанию Иван Алименко.
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