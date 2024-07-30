Киев, усталость от Москвы, молодая жена: как живет актер Анатолий Котенев

Анатолий КотеневВчера 4,1K прочитали Анатолий Котенев — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации? Чем известен Котенев Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.
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