Киев, усталость от Москвы, молодая жена: как живет актер Анатолий Котенев

Анатолий КотеневВчера 4,1K прочитали Анатолий Котенев — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации? Чем известен Котенев Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.