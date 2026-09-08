Лавров посоветовал помнить слова Путина, что при атаке Европы на РФ война будет «короткой»

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал обратить внимание на заявление президента России Владимира Путина о том, что в случае агрессии со стороны европейских стран конфликт с Россией будет иметь другой характер и продлится недолго.
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