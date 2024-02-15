Путин: Предстоит серьёзно изменить принципы работы системы здравоохранения

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поделился сведениями о том, что ради улучшения общего положения граждан власти окажутся вынуждены провести работу, целью которой окажется смена подхода к деятельности органов здравоохранения державы.
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