На УАЗе будут делать подушки безопасности

В рамках проекта на территории индустриального парка УАЗ будет налажен выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих – подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой.
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