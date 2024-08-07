Автоэксперт Кадаков объяснил, как подготовить машину к длительной поездке

Сперва нужно проверить документы Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в интервью RT сказал, что современный автомобиль позволяет отправиться в длительное путешествие без какой-либо специальной подготовки.
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