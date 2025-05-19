В Орле продолжаются закупки оборудования для «Титаника»

В 2025 году Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности области разместил 12 закупок на поставку оборудования на объект «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области “Орловская областная клиническая больница”».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии