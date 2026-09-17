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«Страдать я устала»: Волочкова раскрыла свой способ борьбы с осенней депрессией

«Страдать я устала»: Волочкова раскрыла свой способ борьбы с осенней депрессией

Волочкова назвала трудоголизм способом борьбы с депрессией Балерина призналась, что после травм и операций снова вернулась к станку и лечит уныние работой.

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