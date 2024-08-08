Какие товары россияне чаще всего оплачивают частями?

По итогам июня россияне чаще всего оплачивали частями курьерские услуги и доставку еды и продуктов. Об этом сообщается в совместном исследовании разработчика платежных решений Life Pay и платежного сервиса «Подели».
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