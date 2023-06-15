«Реал» подтвердил трансфер Беллингема, Хорватия в финале Лиги наций, перестановки в руководстве «Спартака», Загитова и Ротенберг на ПМЭФ и другие новости

1. «Реал» подтвердил трансфер Беллингема из «Боруссии». Контракт – на 6 лет. «Мадрид» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Джуда.
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