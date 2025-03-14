Ведомости: Русский аналог Starlink начнут тестировать в Арктике

К 2030 году группировка низкоорбитальных спутников России должна состоять из 292 единиц.Отечественный проект системы космического доступа к широкополосному интернету реализует компания "Бюро 1440", территориально связанная с Москвой и Подмосковьем и входящая в отечественный "ИКС Холдинг".