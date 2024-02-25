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«СтарХит»: 1 марта выйдет новый альбом Пугачевой с одиннадцатью премьерными песнями

«СтарХит»: 1 марта выйдет новый альбом Пугачевой с одиннадцатью премьерными песнями

Новый альбом Аллы Пугачевой будет доступен на всех музыкальных платформах России.Алла Пугачева, несмотря на сомнительные высказывания относительно действий России и переезд на ПМЖ в Израиль, продолжает зарабатывать в "стране исхода".

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