Трамп заявил о возможности положить конец конфликту на Украине

Во вторник Трамп собирается созвониться с президентом России Владимиром ПутинымПрезидент США Дональд Трамп заявил, что в выходные была проделана большая работа, и существует «очень хороший шанс» положить конец конфликту на Украине.
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